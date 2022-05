Rộ clip Trương Vệ Kiện U60 vẫn đánh võ ngầu như ngày trẻ

Mới đây, trên một fanpage của phim TVB, đoạn clip Trương Vệ Kiện múa võ ở tuổi 57 được chia sẻ và nhận được lượng tương tác rất lớn.

Khán giả trầm trồ bởi ở độ tuổi U60, huyền thoại tuổi thơ một thời vẫn thể hiện thuần thục, dứt khoát các động tác võ thuật. Chưa kể vẻ bề ngoài của anh cũng rất phong độ, dường như không thay đổi nhiều so với ngày trẻ.