Rộ clip Phương Oanh được Shark Bình quỳ gối cầu hôn, trao nụ hôn nồng cháy trước mặt con gái của vợ cũ

Đáng chú ý, May - con gái riêng của Shark Bình với vợ cũ Đào Lan Hương cũng có mặt. Cô bé là "phó nháy" ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của bố và "vợ mới". Trong video có thể thấy, con gái Shark Bình rất hào hứng, liên tục tương tác với diễn viên Phương Oanh.

Người đẹp Hương vị tình thân vui vẻ hướng về camera của ái nữ, liên tục bắn tim, hôn gió. Điều này phần nào chứng tỏ cuộc hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh được các con ủng hộ, đúng như lời nam doanh nhân đã chia sẻ trước đó.

XEM VIDEO: Shark Bình quỳ gối cầu hôn diễn viên Phương Oanh trước sự chứng kiến của con gái riêng.



Từ đầu đến cuối màn cầu hôn, con gái riêng của Shark Bình là người chứng kiến, quay lại khoảnh khắc ngọt ngào trên.



Trước đó, nhiều lần Shark Bình và Phương Oanh cho biết 2 con riêng ủng hộ bố và tình yêu mới của bố.