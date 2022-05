Rộ clip Hương Giang bị ngó lơ trên thảm đỏ LHP Cannes 2022

Đúng như thông báo trước đó, Hương Giang đã có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2022 trong buổi công chiếu phim A Star At Noon. Diện bộ đầm lụa trắng với găng tay và tóc búi cao, Hương Giang nổi bần bật trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cư dân mạng lan truyền clip cô bị cánh papparazzi "ngó lơ" tại sự kiện.

Your browser does not support the video tag.

Clip Hương Giang bị cánh truyền thông ngó lơ tại Cannes.



Hương Giang rất thân thiện vẫy tay chào nhưng không thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên.