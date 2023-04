Rộ clip bằng chứng Ngô Kiến Huy cùng tình tin đồn đi du lịch

MXH lan truyền đoạn vlog ngắn của một YouTuber khi người này đang đi leo núi thì vô tình bắt gặp Ngô Kiến Huy và bạn bè cũng đang đi du lịch. Đáng chú ý, trong nhóm bạn của giọng ca Truyền Thái Y còn có sự xuất hiện của Uyên Endy - người tình tin đồn của nam ca sĩ.

Ngô Kiến Huy, Uyên Endy và bạn bè cùng leo núi.

Trong clip, Ngô Kiến Huy tươi cười, vẫy tay chào người hâm mộ. Uyên Endy và bạn bè giữ khoảng cách nhất định với anh nhưng vẫn lọt vào ống kính người qua đường.