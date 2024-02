Rihanna: Từ sinh viên nghèo đến nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20/2/1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn nhỏ, Rihanna và cha kiếm sống bằng nghề bán quần áo ở một quầy hàng trên phố. Tuổi thơ của cô luôn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chứng nghiện ngập của cha, dẫn đến những căng thẳng trong gia đình và sau đó là cuộc ly hôn của cha mẹ cô.



Rihanna khi còn nhỏ.

Khởi đầu sớm trong sự nghiệp âm nhạc

Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập một bộ ba âm nhạc với hai người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Sau buổi thử giọng thành công, cô được mời thu âm đoạn băng demo. Trong khoảng một năm, các bản thu âm không liên tục đã tạo ra các bản nhạc như "Pon de Replay" và "The Last Time". Cả hai sau đó đều được đưa vào album đầu tay "Music of the Sun" của cô.

"Music of the Sun" được phát hành vào tháng 8/2005. Album đạt được thành công về mặt thương mại, ra mắt ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album thứ hai của cô "A Girl Like Me" đứng đầu bảng xếp hạng ở một số quốc gia, củng cố vị thế của Rihanna như một ngôi sao toàn cầu.

Vào mùa hè năm 2010, Rihanna hợp tác với Eminem trong "Love the Way You Lie", một bản hit toàn cầu đạt vị trí số 1 tại hơn 20 quốc gia và trở thành bài hát bán chạy nhất năm 2010 tại Anh. Sau đó, cô đồng tổ chức chuyến lưu diễn với Eminem, thu về hơn 36 triệu USD chỉ sau sáu buổi diễn .