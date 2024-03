Rihanna bị chê biểu diễn 'lười biếng' dù nhận 6,5 triệu USD đi hát đám cưới

Việc Rihanna - một nữ ca sĩ tỷ phú USD - vốn đang trong thời gian "ở ẩn", nhưng vẫn nhận lời đi hát đám cưới ở quốc gia khác, là sự việc rất gây chú ý. Lời mời ấy rõ ràng có những đề nghị rất hấp dẫn khiến Rihanna không thể chối từ.

Trong những năm trở lại đây, Rihanna tập trung kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Ngoài ra, cô cũng dành quãng thời gian "lắng sóng" khỏi giới showbiz để tập trung cho việc làm mẹ.

Hiện tại, Rihanna và bạn trai - rapper ASAP Rocky - đã có hai người con chung.



Rihanna (váy xanh) biểu diễn tại tiệc "tiền hôn lễ" của doanh nhân Anant Ambani (áo đỏ) (Ảnh: New York Post).

Rihanna hát tại tiệc "tiền hôn lễ" của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á (Video: Daily Mail).

Trong giới showbiz Mỹ hiện tại, việc mời được Rihanna bước lên sân khấu biểu diễn gần như là nhiệm vụ bất khả thi, bởi cô quyết dành cho bản thân một quãng nghỉ dài trong sự nghiệp ca hát.

Vì vậy, sự xuất hiện của Rihanna trên một sân khấu nhỏ, tại một sự kiện có tính chất riêng tư tại Ấn Độ, là một sự việc rất gây chú ý.