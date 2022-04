Rét nàng Bân, Sa Pa xuống 5 độ C

Hồi 7h 3/4, Trạm khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 13,3 độ C; thị xã Phố Ràng, huyện Bảo Yên 13,1 độ C; vùng núi cao Bắc Hà 6,5 độ C và thị xã du lịch Sa Pa tụt còn 5 độ C.

Đây là nền nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này và cũng là đợt rét hiếm gặp vào tháng 4 tại Lào Cai trong nhiều năm trở lại đây.