Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

Thầy giáo Cao Viết Hương lo lắng, 3 tuần nay, tỷ lệ học sinh vắng lên tới 15%: “Việc học sinh đi học chưa chuyên cần thì tất cả các bản trong xã đều có. Khi trong bản có 1-2 em nghỉ học thì các em khác cũng nghỉ theo, công tác vận động học sinh rất khó khăn, cũng do tính đặc thù. Năm nay ra Tết trời rét đậm thế này, giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh thường xuyên bỏ học phải vào bản vận động hoặc nếu đi xe máy thì vào bản chở học sinh ra trường”.

Những ngày này, nhiệt độ ở miền núi tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột xuống 8 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Thầy giáo Cao Viết Hương, Hiệu trưởng Trường Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, trường có 1 điểm trường chính và 7 điểm trường lẻ với gần 500 học sinh. Nhà trường tổ chức cho học sinh ở lại buổi trưa, ăn uống và nghỉ ngơi tại trường để buổi chiều tiếp tục học tập, có phương án phòng chống rét, bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Trường hợp nhà xa trường, đi lại khó khăn, nhà trường tạo điều kiện cho các em ở lại, ăn cơm ngày 3 bữa, phát thêm áo ấm để mặc chống rét.

Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ, và cho nghỉ với tất cả các cấp học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Các cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các trường để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là ở vùng núi, biên giới.

Ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, trong thời tiết rét đậm, y tế cơ sở cùng các địa phương quan tâm chăm sóc sức khỏe người già và trẻ em, phòng tránh các bệnh về hô hấp, đột quỵ, tim mạch khi nhiệt độ giảm sâu đột ngột. Ông Đinh Viễn Anh khuyến cáo gia đình phối hợp thường xuyên với nhà trường nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.

Trời rét đậm, học sinh vùng núi mặc ấm đến trường từ sớm.

“Lứa tuổi học sinh, đặc biệt bậc tiểu học và mầm non, khi rét đậm, rét hại thế này rất dễ mắc các bệnh hô hấp. Chính vì vậy nên ngành Y tế phối hợp với các trường học quán triệt đến y tế học đường hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho trẻ, đến trường an toàn, phòng tránh những bệnh lý xảy ra trong đợt rét đậm rét hại này”- ông Anh nói.