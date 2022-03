Red Velvet comeback: Irene chiếm sóng, em út Yeri 'thảm' nhất!

Red Velvet vừa comeback với ca khúc Feel My Rhythm và đạt kết quả khả quan ở cả mảng nhạc số lẫn bán album.

5 cô gái khoe vẻ ngoài xinh đẹp ngất ngây và kỹ năng ca hát tốt, nhưng như thường lệ, fan vẫn "soi" cách chia line hát và thời lượng lên hình của họ trong MV nói trên để biết từng thành viên có cơ hội thể hiện bản thân hay không.