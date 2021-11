‘Red Notice’: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot sẽ ‘quậy tưng’ Netflix ra sao?

Bộ phim có kinh phí cao nhất lịch sử Netflix

Thật ra, dự án Red Notice đã được lên kế hoạch từ năm 2018 và trong lúc đó, chúng ta tuyệt nhiên không nghe thấy Netflix liên quan tới bất cứ thứ gì, mà khi đó các ông lớn nhảy vào tranh giành bao gồm: Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures hay Paramount Pictures. Sở dĩ Red Notice gây hấp dẫn đến thế vì ngoài nhà sản xuất là Dwayne Johnson, phim còn được biên kịch và đồng đạo diễn bởi Rawson Marshall Thurber – người đầy minh kinh nghiệm và có những ý tưởng sáng tạo độc đáo trong thể loại phim hài/hành động. Central Intelligence(2016) mà Rawson từng hợp tác với Dwayne khi ấy đã mang về doanh thu 217 triệu USD toàn cầu trong khoản kinh phí 50 triệu.

Red Noticelà dự án tiềm năng đã được phát triển nhiều năm

Tuy nhiên bằng một cách nào đó đến năm 2020, Netflix chính thức có trong tay dự án này. Nhìn vào số lượng phim trực tuyến gần đây của họ, có những bộ phim được đầu tư đáng kể không thua gì phim chiếu rạp, như mới đây có Army of the Dead của đạo diễn Zack Snyder hay Extraction do Chris Hemsworth thủ vai chính.

Theo ước tính, kinh phí của Red Notice có thể lên tới hơn 200 triệu USD vì chỉ riêng ba diễn viên chính Dwayne Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot, mỗi người đã bỏ túi cho mình khoảng 20 – 25 triệu USD. Có thể nói với Red Notice, Netflix một lần nữa phô ra tiềm lực to lớn của họ khiến các đối thủ choáng ngợp.