Real Madrid vào bán kết C1: Quá đắng cho Chelsea

Chelsea hay, nhưng Real Madrid may



Không ai trong vũ trụ bóng đá có logic phi logic như Real Madrid, công thức làm nên chiến thắng mới nhất cho họ trên đấu trường Champions League.



Bóng đá diễn ra ở một bên và Real Madrid ở phía bên kia. Các đối thủ, dù là PSG hay Chelsea - nhà vô địch mùa trước, đều giành những lợi thế quan trọng nhưng rồi không thể giải quyết được CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chelsea vượt trội khi nhập cuộc, dẫn trước 3 bàn

Sau đòn tâm lý của Thomas Tuchel, Chelsea thể hiện sự chênh lệch về thể chất quá khủng khiếp. Nhưng điều đó không quan trọng. Giữa những áp lực và bị đẩy đến sát bờ vực, Real Madrid vẫn sống sót cùng với chiếc vé vào bán kết.



Phép màu? Không, đó đơn giản là Real Madrid. Cả những người ủng hộ và những người gièm pha đều có chung một nhận định như thế. Bản lĩnh, cái duyên và cả sự may mắn kỳ lạ của đội bóng từng 13 lần vô địch châu Âu.



Ở Bernabeu, thứ bóng đá pressing cường độ cao mà Chelsea triển khai khiến Real Madrid choáng ngợp. Khi đội chủ nhà còn chưa kịp có phản ứng nào, Mason Mount mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt.



Đầu hiệp hai, với việc đội chủ nhà nhường hoàn toàn về thế trận, The Blues có thêm bàn thắng thứ hai. Sau đó là pha ghi bàn của Marcos Alonso bị trọng tài Marciniak (Ba Lan) từ chối sao khi tham khảo VAR.



Ngay cả khi không hài lòng với quyết định dựa trên cảm tính của ông Marciniak, Chelsea vẫn chủ động và bàn thắng thứ 3 cũng đến. Timor Werner có màn độc diễn náo loạn hàng phòng ngự áo trắng rồi dứt điểm thành bàn.



Sau 75 phút, tỷ số là 3-0 cùng thế trận nghiêng về Chelsea. Thomas Tuchel và đội ngũ trên băng ghế dự bị của The Blues hạnh phúc. Một lượng nhỏ CĐV đội khách lọt thỏm trong hơn 5 vạn khán giả trên khán đài Bernabeu đếm ngược đến thời điểm lấy vé bán kết.



Nhưng mọi thứ tuột khỏi tay Chelsea khi trận lượt về tứ kết Champions League trôi vào 10 phút cuối.