Real Madrid - Barcelona: Siêu kinh điển và bước ngoặt cuộc đua vô địch

Sức mạnh và thực lực của Real Madrid ở trận đấu lớn được cả châu Âu thừa nhận. Khi lý giải vì sao thật khó để Man City giành Champions League, HLV Pep Guardiola từng nói "Because Real Madrid are always there" (Vì Real Madrid vẫn luôn ở đó). Và ở trận Siêu kinh điển tối nay, Real Madrid ở thế "cửa trên" so với Barcelona.

Đây là thời điểm Real Madrid hoàn toàn có thể dốc toàn lực cho sân chơi La Liga, còn Barcelona phải tính toán lực lượng cho hai trận còn lại ở Champions League (gặp Plzen và Bayern Munich). Đó là tâm thế khác biệt của Carlo Ancelotti và Xavi Hernandez trước màn so tài ở Bernabeu tối nay.

Lewandowski được kỳ vọng lớn ở trận Siêu kinh điển đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Hai năm gần đây, các trận Siêu kinh điển không còn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, sự hiện diện của Lewandowski ở trận El Clasico đầu đời khiến cuộc so tài tối nay nhận được nhiều chờ đợi về sự chói sáng của ngôi sao mới.

HLV Ancelotti của Real Madrid không thay đổi nhiều công thức chiến thắng giúp họ vô địch Champions League năm ngoái. Tchouameni, Kroos, Modric thi đấu ở giữa sân còn Valverde được đôn lên đá tiền đạo cùng Vinicius và Benzema.