Rẻ hơn 142 triệu, Mitsubishi Triton 2WD AT Premium khác gì so với Triton Athlete

Mitsubishi Motor Việt Nam vừa giới thiệu Triton thế hệ thứ 6 với 3 phiên bản, trong đó Triton 2WD AT Premium (một cầu) có giá 782 triệu đồng, rẻ hơn bản hai cầu Athlete 142 triệu đồng. Vậy, phiên bản AT Premium có gì khác biệt so với bản cao nhất là Athlete. Với giá bán là 782 triệu đồng, Triton AT Premium nằm cùng phân khúc với các đối thủ như Ford Ranger XLS 2.0 4x4 AT có giá niêm yết là 776 triệu đồng, Nissan Navara EL 2WD nâng cấp có giá niêm yết 699 triệu đồng. Triton thế hệ mới gây ấn tượng mạnh với ngoại hình lột xác, được thiết kế theo phong cách "Beast Mode" lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn cùng cản trước góc cạnh tạo nên diện mạo cứng cáp. Trên phiên bản Premium xe được trang bị hệ thống đèn LED Projector hình chữ T kết hợp với dải LED định vị ban ngày hình chữ L hiện đại, vừa tăng vẻ thẩm mỹ, vừa nâng cao khả năng chiếu sáng, giúp người lái tối ưu tầm nhìn. Đèn sương mù của xe cũng sử dụng bóng LED. Về ngoại thất, phiên bản Premium vẫn được trang bị mâm xe 18 inch với lốp 265/60, nhưng khác với phiên bản Athlete ở chỗ mâm xe không được sơn đen, mà chi tiết này có màu kim loại sáng bóng. Phía trên bánh xe, bản Premium thiếu vắng ốp nhựa tai xe màu đen, không có giá nóc thể thao và thanh thể thao phía sau thùng xe, đây là những điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với bản Athlete. Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 sở hữu các đường gân dập nổi kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Thế hệ mới, sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 5.320 x 1.865 x 1.795mm, chiều dài cơ sở lên tới 3.130 mm, góc tới 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ và khoảng sáng gầm xe 228 mm không chỉ giúp xe dễ dàng chinh phục các cung đường off-road, bán kính quay vòng chỉ 6,2 m mang đến sự linh hoạt và tự tin khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Ở phía đuôi, phiên bản Premium tiếp tục sở hữu cụm đèn hậu LED với thiết kế hình chữ T, tương tự như phiên bản Athlete, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và tăng cường khả năng nhận diện cho xe. Bên trong nội thất, phiên bản Premium được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch, kết hợp với hệ thống âm thanh 6 loa trong xe, ghế lái chỉnh điện bọc da cao cấp, đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, có tính năng hỗ trợ kết nối App Carplay và Android Auto. Tuy nhiên, so với phiên bản cao cấp nhất Athlete, phiên bản Premium không có một số tính năng như điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động và cửa gió điều hòa trên trần xe. Về phần công nghệ an toàn, trên phiên bản Premium sở hữu tính năng sau đây: Hệ thống cân bằng điện tử & Kiểm soát lực kéo (ASTC)

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)

Hệ thống giới hạn tốc độ

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau

Hệ thống kiểm soát hành trình

7 túi khí

Camera lùi. So với phiên bản Athlete, bản Premium thiếu vắng các tính năng như: Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)

Camera 360

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC)

Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)

Hệ thống kiểm soát hành trình/ Tự động thích ứng

Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDW)

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW)

Hệ thống đèn pha tự động (AHB)

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) Về phần vận hành, phiên bản Premium sở hữu khối động cơ MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5, sản sinh ra 184 PS và 430Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, dẫn động một cầu và sử dụng trợ lái thuỷ lực. Trong khi phiên bản cao nhất Athlete sử dụng động cơ MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5, sản sinh ra 204 PS và 470 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, dẫn động hai cầu chủ động Super Select 4WD-II, trợ lực điện, có 7 chế độ lái: Đường trường, tiết kiệm, tuyết (trơn trượt), sỏi, bùn, cát, đá.