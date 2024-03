RDG-U - Lựu đạn khói đánh lừa vũ khí chính xác

RDG-U do Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Trung ương (TsNIITOCHMASH) thuộc Tập đoàn Rostec của Nga phát triển và sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quân đội và cơ sở hạ tầng quan trọng.

RDG-U có một số ưu điểm vượt trội so với các loại lựu đạn khói hiện có là: Thời gian ngụy trang kéo dài đáng kể nhờ được nạp khí dung liên tục từ các viên phát khói; màn khói rộng hơn do sự lan nhanh của lượng lớn nguyên tố pyro khi cháy; có khả năng “làm mù” tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại và vũ khí chính xác cao dùng hệ thống lấy phần tử bắn và khóa mục tiêu ảnh nhiệt của đối phương do hình thành khu vực có nhiệt độ cao hơn.