Rau quả giàu vitamin C tốt cho bệnh nhân ung thư

Không những vậy, vitamin C giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm. Trên thực tế, chỉ cần tiêu thụ 100 mg vitamin C có thể cải thiện sự hấp thụ sắt lên 67%. Ngoài ra, Vitamin C còn giúp điều chỉnh quá trình vận chuyển và lưu trữ sắt trong cơ thể. Do đó nó hỗ trợ điều trị tình trạng thiếu máu - một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị liệu. Nghiên cứu trên nhóm trẻ em bị thiếu máu do thiếu sắt nhẹ cho thấy việc bổ sung Vitamin C có thể cải thiện tình trạng thiếu máu.

Các bác sĩ lưu ý, cơ thể con người không dự trữ hoặc tự sản xuất Vitamin C nên chúng ta cần tiêu thụ thực phẩm giàu Vitamin C hàng ngày để bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Khuyến cáo của Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành cần 65-80mg vitamin C mỗi ngày.

Lý tưởng nhất vẫn là bổ sung vitamin C qua tiêu thụ thực phẩm. Có nhiều loại rau, quả có hàm lượng Vitamin C cao trong 100 g như: rau ngót (185mg), rau mùi tàu (177mg), rau mùi ta (140mg), rau dền đỏ (89mg), rau mồng tơi (72 mg), ổi (200mg), bưởi (95mg), chanh (77mg), kiwi (70mg), cam (40mg), dâu tây (60mg), đu đủ chín (54mg),...