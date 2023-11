Rau ngót cực bổ dưỡng nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Rau ngót là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Rau ngót bổ dưỡng và rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là những người được khuyến cáo không nên ăn rau ngót.

Tác dụng của rau ngót

Báo Lao động dẫn lời bác sĩ Lê Thân trong sách "Thuốc ở quanh ta" cho biết, trong trong lá rau ngót có hàm lượng vitamin C rất cao (185mg%). Người cần nhiều vitamin C trong chế độ dinh dưỡng, có thể hàng ngày ăn một lượng vừa phải lá rau ngót luộc tái, uống cả nước luộc là cách bổ sung vitamin C rất tốt và cũng rất rẻ.

Lá và rễ rau ngót tác dụng làm mát huyết, hoạt huyết, lợi tiểu, giải độc. Thường dùng chữa ban sởi, ho, sốt cao, bí tiểu, tưa lưỡi.

Phụ nữ mới sinh con nên ăn nhiều rau ngót, vì nó có tác dụng thanh nhiệt, mát huyết.