Rau củ nào giúp chị em dưỡng da ngày hè?

Củ cải trắng là loại củ tốt giúp làm sáng màu da mặc dù không phải là một loại củ dễ ăn do có vị the cay. Chứa hàm lượng lớn vitamin C, củ cải trắng giúp chống oxy hóa, hạn chế hình thành melanin, làm mờ vết sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám, ngăn chặn hình thành sắc tố làm tối da, chữa lành sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn, hỗ trợ tăng cường collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da, ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông giúp làn da sạch sẽ mịn màng.

Vitamin B2 trong củ cải trắng giúp hỗ trợ sự phát triển và vận hành hoạt động của các tế bào, có tác dụng dưỡng ẩm da đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Vi khoáng canxi có tác dụng cấu trúc lên các lớp tế bào da và điều trị da khô.

Cách dùng: đắp mặt với của cải trắng nghiền hoặc giảm thâm bằng nước ép củ cải trắng sống thoa lên mặt, hoặc giúp da sáng bằng cách dùng nước hầm củ cải trắng.

Lưu ý: củ cải trắng tính mát hơi hàn, đối với phụ nữ mang thai và người hư nhược chỉ nên dùng ngoài không nên uống hay ăn củ cải trắng nhiều ngày liên tục. Nên dùng cách xa thời điểm uống thuốc Đông y (nhất là trong thang có vị nhân sâm) vì củ cải trắng sẽ làm mất tác dụng của thuốc.

4. Khoai tây

Khoai tây chứa một lượng lớn vitamin C, E và nhiều chất chống oxy hóa mạnh, hạn chế tác động cả tia UV, ức chế sự phát triển của sắc tố melanin, mờ thâm nám, vì thế có tác dụng làm trắng tự nhiên mà chi phí lại thấp. Khoai tây giúp da trắng hồng tự nhiên mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Hàm lượng cao cellulose, các chất vi lượng, chất béo và tinh bột cũng giúp da khỏe mạnh, cải tiện độ đàn hồi, cung cấp độ ẩm tốt cho da.

Ngoài ra, khoai tây còn giúp giảm sưng vùng bọng mắt, giảm thâm dao thức khuya và giúp kích thích mọc tóc. Khi ăn, khoai tây có tác dụng làm mát gan, thải độc, chống viêm và kích thích tái tạo da, đẩy lùi mụn trứng cá từ bên trong, ngoài ra, khoai tây còn được sử dụng theo đường bôi và đắp ngoài để sát trùng, làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn từ bên ngoài.

Cách dùng: hãy dùng vỏ rửa sạch hoặc nước ép khoai tây, hạn chế dùng khoai tây chiên, các chế phẩm khoai tây ăn liền vì thực phẩm này chứa nhiều chất béo không tốt cho da và tim mạch. Khoai tây cắt lát đắp lên mặt hoặc làm mặt nạ bằng khoai tây nghiền trộn với mật ong, chanh, sữa tươi, sữa chua hay cà chua cũng là cách dưỡng da phổ biến mang lại hiệu quả tốt.

Lưu ý: Không dùng khoai tây đã có mầm hoặc có dấu hiệu mọc mầm. Khi đắp mặt nạ khoai tây nên chú ý thoa kem chống nắng mỗi ngày vì dễ làm da bắt nắng. Không dùng mặt nạ khi có vết thương hở, khoai tây có thể làm vết thương bị loét nặng hơn dễ dẫn tới để lại sẹo thâm. Chỉ nên đắp mặt nạ khoai tây 1-2 lần mỗi tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất, để tránh tình trạng bí tắc lỗ chân lông dẫn đến mụn.