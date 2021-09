Rapper kiếm hơn 192.000 USD trong một phút nhờ phát hành nhạc NFT

Spottie WiFi trong concert ảo đầu tiên của mình.

Spottie WiFi debut với single I'm Spottie, lấy cảm hứng từ hit My Name Is của huyền thoại Eminem, theo sau là nhiều bản remix khác nhau. Ban đầu, Mora dự định đây sẽ là bộ sưu tập NFT đầu tiên của riêng mình nhưng sau một thời gian cân nhắc, anh tin chỉ chừng này chưa đủ để biến Spottie thành rapper thực thụ.

Vào thời điểm này, Mora tham gia nhiều rap battle trên Discord, nơi anh thu hút được một lượng người hâm mộ nhất định. Bên cạnh đó, Mora còn viết và trình diễn Christie's (PUNKS Anthem), ca khúc chủ đề cho bộ truyện NFT mang tên PUNKS Comic: The Hunt for the Lost Robbies.

Dự án được mong chờ từ lâu này trở thành một trong những NFT thành công nhất, đưa tên tuổi Spottie đến với đông đảo nhà đầu tư yêu nghệ thuật. Thực tế, bộ truyện ra mắt sau single I'm Spottie chỉ 3 tuần.

Ngay sau đó một tuần, nhà đấu giá Christie's tổ chức một buổi đấu giá CryptoPunk tại thành phố New York. Mig Mora thuê một xe tải chạy quảng cáo single đầu tay, cho đậu ngay trước nơi diễn ra buổi bán đấu giá. Kết quả là bìa single của anh xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn, đưa Spottie WiFi đến với đại chúng.

"Mọi việc diễn ra quá nhanh"