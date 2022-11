Rapper Karik lồng tiếng trong ‘Avatar: Dòng chảy của nước’

Xem trailer Avatar: The Way Of Water:

Avatar: The Way Of Water đánh dấu sự trở lại sau 13 năm của Avatar – bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại của nhà làm phim huyền thoại James Cameron. Với kinh phí sản xuất khoảng từ 350-400 triệu USD, đây được coi là một trong những bộ phim đắt giá nhất lịch sử điện ảnh và cũng là tác phẩm được chờ đợi nhất năm 2022.

Rapper Karik trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ Avatar

Mới đây, nhà phát hành tại Việt Nam công bố phim sẽ có phiên bản lồng tiếng Việt. Phim hoạt hình hay live action vốn được lồng tiếng Việt khá nhiều nhưng đây là bộ phim người đóng hiếm hoi của Hollywood được lồng tiếng. Rapper điển trai Karik sẽ nhận lời đóng vai khách mời, là một nhân vật thuộc thủy tộc.