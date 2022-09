Rapper hệ tâm linh R.Tee tái xuất, chuyển hướng làm nhạc tình

Rtee đánh dấu màn tái xuất thị trường nhạc Việt bằng MV Ngồi Mát Ăn Bát Vàng. Đây là sản phẩm mà thí sinh Rap Việt kết hợp cùng producer 2pillz trong khâu sản xuất âm nhạc. MV được thực hiện bởi Antiantiart - đội ngũ từng thực hiện nhiều sản phẩm trăm triệu view của giới Hiphop Việt.

Your browser does not support the video tag.

Đây là sản phẩm âm nhạc mang “hơi thở” City Pop - một thể loại pop nổi tiếng của Nhật Bản, đang thịnh hành trở lại. Bên cạnh đó, âm hưởng của Synth-wave được đưa vào bản phối để ca khúc mang tinh thần âm nhạc thập niên 80.