Rapper bị chỉ trích vì nguyền rủa ác ý đối với bạn gái cũ

Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng cho rằng Bow Wow đang hành xử xấu và có thể sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của chính con trai anh. Dường như nam rapper chưa có được sự trưởng thành cần có ở một người cha.

Bow Wow bắt đầu khởi động sự nghiệp rapper từ cuối thập niên 1990. Năm 2002, anh có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng, đó là một vai phụ trong All About The Benjamins.



Olivia Sky bên con trai (Ảnh: Page Six).

Rất nhanh chóng, Bow Wow có được vai chính trong các phim Like Mike (2002), Johnson Family Vacation (2004), Roll Bounce (2005). Bow Wow còn có vai phụ trong những bộ phim bom tấn về siêu xe và tốc độ, như The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) và F9 (2021).