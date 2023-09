Your browser does not support the video tag.

Clip Rapper 50 Cent tức giận ném micro.

Không may, chiếc micro đã bay thẳng vào trán khán giả nữ tên Bryhana Monegain khiến cô bị thương, chảy nhiều máu. Cô được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Bryhana Monegain là MC của chương trình phát thanh Power 106, cô trình báo cảnh sát về vụ việc và một cuộc điều tra được tiến hành.

Luật sư của rapper 50 Cent tuyên bố anh không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai. "Như những gì tôi đã nói với phía cảnh sát, khách hàng của tôi không bao giờ cố ý tấn công ai bằng micro. Bất cứ phát ngôn hay tuyên bố nào trái ngược điều này đều sai lệch, không phải thật" - luật sư nhận định.

Trước đó, một nguồn tin thân cận rapper 50 Cent cho biết Bryhana Monegain đứng ở khu vực hạn chế do gần sân khấu, không được phép đứng. Tuy nhiên, Bryhana Monegain phản bác rằng khu vực cô đứng không bị hạn chế và rapper 50 Cent đã nhìn thẳng vào cô trước khi ném micro.