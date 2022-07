Raphinha vừa có màn ra mắt Barcelona ngoạn mục, khi tham gia vào cả 3 bàn thắng mà đội bóng xứ Catalunya ghi được trong hiệp một trận thắng Inter Miami 6-0.



Tân binh người Brazil kiến tạo để Aubameyang mở tỷ số rồi tự mình nhân đôi cách biệt. Sau đó, anh có đường chuyền để Ansu Fati nâng tỷ số lên 3-0. Anh rời sân sau giờ nghỉ nhường chỗ cho Ousmane Dembele.

Raphinha nổi bật trong trận ra mắt màu áo mới

"Thật vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên ở môi trường mới và mọi thứ đang trở nên tích cực với tôi", Raphinha phát biểu sau trận đấu.



Cầu thủ người Brazil được xếp đá cánh phải và thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật xuất sắc.



"Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi hy vọng bản thân có thể tiếp tục như thế này", Raphinha tiếp tục. "Tôi đã quen với vai trò bên cánh. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất thoải mái trong trận đấu này".



Trận đấu thứ hai của Barca ở Mỹ là "El Clasico" với Real Madrid vào sáng 24/10 (10h, theo giờ Hà Nội).



Bản hợp đồng đắt giá nhất của Barca mùa hè năm nay háo hức chờ trận gặp Real Madrid. Anh tuyên bố đội bóng xứ Catalunya mạnh hơn so với nhà đương kim vô địch Champions League và La Liga.



"Tôi muốn ghi bàn vào lưới Real Madrid và sẽ nỗ lực tối đa để đạt mục đích", cựu cầu thủ Leeds United đầy tự tin.



"Ghi bàn luôn mang lại sự tự tin, và nếu làm điều đó trước một đội bóng như Real Madrid thì càng tuyệt vời hơn.



Đối với tôi, chúng tôi là tập thể tốt hơn so với Real Madrid".



Raphinha cũng đặt mục tiêu cùng đội tuyển Brazil đến Qatar tham dự World Cup vào cuối năm.



"Ước mơ của tôi là được chơi bóng tại Qatar với đội tuyển Brazil. Tôi hy vọng tiếp tục duy trì sự tự tin và phong độ tốt để có một suất tham dự World Cup".