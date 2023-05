Rap Việt sẽ thế nào khi 'thay máu'

Ngoài dàn giám khảo, các huấn luyện viên của Rap Việt mùa 3 đang được bàn tán hơn cả. Họ là BigDaddy, B Ray và Andree Right Hand. BigDaddy từng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở King of Rap lên sóng cùng thời điểm Rap Việt mùa 1. King of Rap có luật chơi khá lắt léo dựa trên số like huấn luyện viên đặt cược cho thí sinh, nên vai trò dẫn dắt của BigDaddy lẫn các huấn luyện viên khác không quá rõ rệt như Rap Việt. Và Rap Việt mùa 3 là cơ hội để anh thể hiện rõ hơn điều đó.

Về âm nhạc, BigDaddy có màu sắc đa dạng, vì vậy dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Ở vòng đầu của King of Rap, BigDaddy đặt cược cho những rapper trẻ, thiên về màu sắc giải trí như Pháo, HIEUTHUHAI… thay vì những nhân tố “máu mặt” với kỹ năng top đầu. Đây có thể là màu sắc anh tiếp tục duy trì ở Rap Việt năm nay.

Hai nhân tố còn lại là B Ray và Andree Right Hand (gọi tắt là Andree) hiện nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Lý do đầu tiên, họ hoàn toàn là gương mặt mới ở các cuộc thi rap trên truyền hình. Ở Rap Việt mùa đầu tiên, Andree đã xuất hiện với vai trò khách mời trong đêm chung kết và trao giải. Khi đó, tiết mục của Andree bị chỉ trích dữ dội bởi chứa ca từ nhạy cảm, đề cập chuyện "giường chiếu". Tiết mục được đánh giá không phù hợp với tổng thể đêm chung kết.

Đây là màu sắc khá đặc trưng trong các sản phẩm của Andree. Rapper sinh năm 1987 đã có nhiều năm hoạt động trong giới underground và được xem như một trong những tên tuổi lớn của giới rap Việt. Sản phẩm, lyrics của Andree luôn thể hiện sự sexy, quyến rũ, ăn chơi, nổi loạn với hình ảnh quen thuộc như siêu xe, dây chuyền vàng, các cô người mẫu mặc táo bạo…

BigDaddy, B Ray và Andree Right Hand (lần lượt từ trái qua) là huấn luyện viên Rap Việt mùa 3. Ảnh: NVCC.



Trở lại phần trình diễn ở chung kết Rap Việt mùa 1, khi vấp phải phản ứng tiêu cực của khán giả, nam rapper chia sẻ: “Tôi đã mang được dòng nhạc tôi theo đuổi lên truyền hình trực tiếp”. Phản ứng đó phần nào cho thấy sự cá tính, thậm chí hơi ngông từ rapper. Trong khi đó, Rap Việt mùa 3 thậm chí quy định không xưng “mày”, “tao”. Do đó, Andree sẽ thay đổi thế nào khi bị "ép" vào một “khuôn khổ” hoàn toàn khác những gì anh làm từ trước đến nay là câu hỏi đang được nhiều khán giả đặt ra.