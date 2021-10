Rap Việt mới 2 tập, Karik đã hé lộ 4 người thuộc đội hình trong mơ ?

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Karik đã đăng tải dòng trạng thái: If I had a dream team, it should be all of them... (Nếu tôi có một đội hình trong mơ, nó sẽ bao gồm tất cả bọn họ...). Đi cùng với đó là hình ảnh của 4 nam rapper có người quen người lạ.