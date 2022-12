Rào cản rất lớn đối với người bệnh HIV hiện nay

Cán bộ y tế cấp phát thuốc Metadone cho người nghiện ma túy. Ảnh: Thùy Linh

Trên 50.000 người nhiễm HIV mắc viêm gan C mạn tính

Đến hết ngày 30.11.2022, trong số người bệnh hoàn thành điều trị đã thực hiện xét nghiệm tải lượng virus viêm gan C lần 2 (là xét nghiệm cần thiết để đánh giá kết quả điều trị viêm gan C) thì tỉ lệ khỏi điều trị viêm gan C là 96,6%. Việc lồng ghép điều trị viêm gan C tại các cơ sở y tế điều trị người nhiễm HIV khả thi, hiệu quả.

Tại Hội thảo sơ kết triển khai điều trị Viêm gan C cho người nhiễm HIV và người đang điều trị Methadone, PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) - cho biết: Bệnh viêm gan virus C là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng ảnh hưởng tới 185 triệu người trên thế giới. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 3% dân số mắc và có khoảng 130-170 triệu người bị nhiễm viêm gan C. Trong số này, có 70% người chuyển thành viêm gan C mạn tính. Năm 2019, toàn cầu có 1,5 triệu người nhiễm mới viêm gan virus C và 290.000 người tử vong vì viêm gan virus C.



Tại Việt Nam, theo kết quả giám sát được Bộ Y tế thực hiện năm 2018, tỉ lệ nhiễm virus viêm gan C mạn tính ở người nhiễm HIV khoảng 30% (22-44%), ở người tiêm chích ma túy từ 40-90%. Như vậy, có thể thấy viêm gan virus C đang là một vấn đề sức khỏe ở người có hành vi nguy cơ cao hiện nay tại Việt Nam.