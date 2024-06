Range Rover 2024 bị triệu hồi vì lỗi hộp số

JLR cho biết lần đầu nhận được khiếu nại về tình trạng nói trên là từ tháng 11/2023. Tại Hoa Kỳ, hãng đã nhận được 13 khiếu nại và báo cáo hiện trường về sự cố tự về “mo” trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 16/2/2024.

Rất may mắn là chưa có bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc hỏa hoạn nào xảy ra do sự cố hộp số nói trên. Mặc dù vậy, JLR vẫn quyết định phát lệnh triệu hồi tự nguyện để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cộng đồng.