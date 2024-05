Rầm rộ clip nữ thần Dara (2NE1) hẹn hò bạn thân của em trai, còn đi du lịch nước ngoài cùng nhau

Dara sinh năm 1984, gặt hái được nhiều thành công ở làng giải trí Philippines trước khi chính thức trở về quê nhà Hàn Quốc phát triển sự nghiệp với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại 2NE1. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong 1 số tác phẩm như Cheese in the Trap (bản điện ảnh), One Step, Missing Korea...

Trong khi đó, Lee Joon ra mắt làng giải trí Hàn với tư cách người mẫu quảng cáo. Tới năm 2009, nam ca sĩ lấn sân ca hát với tư cách thành viên nhóm nhạc nam đình đám Kpop gen 2 MBLAQ. Ngoài ra, Lee Joon còn khẳng định tên tuổi qua loạt vai diễn đáng nhớ trong các tác phẩm như Ninja Assassin, Quý Ngài Trở Lại, The Escape of the Seven...



Dara là 1 trong những idol nữ thành công nhất Kpop gen 2



Trong khi đó, Lee Joon cũng gặt hái được nhiều thành công trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh

Theo Người đưa tin