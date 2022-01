Rầm rộ clip Hồ Văn Cường hiếm hoi nhắc đến cố NS Phi Nhung

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, sau khi biểu diễn ca khúc Người Thầy, Hồ Văn Cường đã nán lại sân khấu và bộc bạch: "Nhân ngày hôm nay em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một người thầy đặc biệt của em. Đò là mẹ Phi Nhung, người đã dạy dỗ và nâng đỡ em trong con đường làm nghệ thuật. Em xin luôn khắc ghi công ơn đó của mẹ".