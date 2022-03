Rầm rộ clip Anh Tú cầu hôn Diệu Nhi?

Thậm chí, đàng trai còn có những câu "thả thính" cực ngọt, ví dụ như: "Trái dừa xiêm này có hai ống hút, tượng trưng cho hai đứa mình", "Em thấy nước dừa ngọt không, nó ngọt giống như tình cảm anh dành cho em vậy đó"...

Your browser does not support the video tag.

Clip Anh Tú "cầu hôn" Diệu Nhi tại Phan Thiết

Được biết, clip này được cắt ra từ một chương trình truyền hình được chiếu vào năm 2017. Thực chất, đây chỉ là màn dàn xếp của Anh Tú khi tỏ tình với bạn gái tại đồi cát ở Phan Thiết - quê hương Diệu Nhi.