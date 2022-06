Rafael Nadal vô địch Roland Garros: Kẻ chiến thắng vĩ đại

Chiến công thứ 14



Hành trình lên ngôi lần thứ 14 ở Roland Garros của Rafael Nadal đến với những khó khăn, chống lại mọi logic, sau một quá trình chuẩn bị quanh co và những khó khăn do bệnh tật gây ra, chấn thương bẩm sinh hành hạ hàng ngày và rằng, bất chấp mọi nỗ, anh không thể xử lý được vấn đề sức khỏe. Chỉ vài tuần trước, anh gục ngã ở Rome.



Bất cứ điều gì xảy ra, ở Paris, ngôi sao lại sáng. Tay vợt người Tây Ban Nha, ở 36 tuổi và cả nghìn trận đánh phía sau, với cơ thể bầm dập, quyết thắng trận chung kết với Casper Ruud mà không do dự.

Nadal lại tỏa sáng trên bầu trời Paris Sau 2 giờ và 18 phút (6-3, 6-3 và 6-0), quá nhanh với một trận đỉnh cao, Nadal nâng cao Grand Slam thứ 22 của mình, tiếp tục nới rộng cách biệt với Roger Federer và Novak Djokovic trong ngôi đền của những danh hiệu lớn.



Anh lại vươn lên một lần nữa, trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu vĩ đại của nước Pháp, giành tổng cộng 92 danh hiệu và hai trong số đó là các giải đấu lớn trong năm 2022 này (Australian Open và Roland Garros), để tiếp tục câu chuyện huyền thoại chưa có hồi kết.



Mọi thứ đều đồng hành cùng Nadal từ khi trận chung kết còn chưa vào cuộc. Ngay cả thời tiết cũng vậy: trái với dự báo, những đám mây không gây ra mưa và mặt trời cũng dần ló dạng lúc bắt đầu, điều mà Rafa luôn mong muốn.



Sức nóng dịu phù hợp với anh một cách tuyệt vời và cũng là sự náo nhiệt bất thường của khán đài, nơi chào đón Nadal với sự hoan nghênh như sấm và hát bài ca quen thuộc của những ngày này: "Ra-fa, Ra-fa, Ra-fa! fa!".



Trận đấu bắt đầu là uy lực của Nadal, với những cú đánh mạnh mẽ và chính xác để đẩy Ruud vào trạng thái tâm lý. Anh chỉ cần 10 phút để thắng hai game đầu.



Tất nhiên, tay vợt trẻ người Na Uy có những phản ứng không tệ. Nhưng Ruud dễ dàng bị trừng phạt bởi sự huyền bí của đối thủ khổng lồ và tầm quan trọng của trận đấu. Anh trở nên ngoan ngoãn quá mức, thiếu phản ứng và trận chung kết trở thành những cú đánh một chiều.



Rất khó để Ruud hiệu chỉnh. Casper như một học sinh gương mẫu, chỉ biết ngưỡng mộ Nadal - người mà anh xem là hình mẫu từ khi 14 tuổi. Ngược lại, tay vợt người Mallorca hoàn toàn thoải mái trong việc di chuyển. Nadal có chiến thắng dễ dàng Một vị chúa tể thực sự. Sau hai set đầu cùng tỷ số 6-3, Nadal thắng tuyệt đối 6-0 trong set 3 để khẳng định quyền uy trên sân đất nện.



Trên khán đài, những tiếng hô vang lên, cao vút: "Tây Ban Nha muôn năm!", "Đức vua muôn năm!".



Nghiền ép các đối thủ



Hành trình chiến thắng của Nadal ở Roland Garros là một danh sách dài các nạn nhân, theo thứ tự chung kết mà anh trải qua: đầu tiên là Mariano Puerta, đến Federer (4 lần), Robin Soderling, Djokovic (3), David Ferrer, Stan Wawrinka, Dominic Thiem (2) và bây giờ là Ruud.



Không ai có thể cản được anh. Không một trận chung kết nào bị anh bỏ lỡ ở Paris. Khi có con mồi phía trước, trên vùng đất của mình, Nadal không thất bại, dù trời có thể lạnh hay nóng, mưa, mưa đá hay tuyết rơi, độ ẩm nhiều hay ít. Những yếu tố ấy không quan trọng.



Bất kể định dạng nào và bất kỳ sự phản kháng nào, Nadal hầu như luôn luôn kết thúc trận đấu bằng chiến thắng. Chỉ có ba trường hợp ngoại lệ, thua Soderling (2009) và Nole (2015 và 2021). Phần còn lại, một cỗ máy hủy tài liệu.



Một kẻ luôn nghiền ép các đối thủ. Trong sự nghiệp thi đấu tại Roland Garros, Nadal có 112 trận thắng sau 115 trận đã đấu, đạt tỷ lệ xấp xỉ 97,4%. Nadal áp đảo các đối thủ ở Roland Garros Chỉ có Bjorn Borg, một nguồn cảm hứng, đạt được tỷ lệ tương tự ở Paris, nơi huyền thoại người Thụy Điển, một khối băng bí ẩn, giành được 6 danh hiệu và thắng 49 trong số 51 trận (96%) mà ông thi đấu trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 1981.



Ruud, người hiện đứng thứ 6 thế giới, có những bước thăng hạng đáng khen ngợi, là người giành được nhiều chiến thắng nhất (66), nhiều trận chung kết nhất (9) và nhiều danh hiệu nhất (7) trong hai năm gần đây trên sân đất nện. Từ sự tiến bộ ấy, anh muốn một cột mốc lịch sử, nhưng không thể. Không có cách nào.



Tay vợt 23 tuổi người Na Uy có phong cách, những cú đấm, vóc dáng và khao khát chiến thắng, nhưng khi bước chân vào Grand Slam và đối mặt Nadal, anh đi vào ngõ cụt.



Nadal chiếm trọn buổi chiều Chủ nhật vừa qua ở Paris, hầu như không bị phân tâm, tiến theo một đường thẳng từ đầu đến cuối. Nghiêm túc nhìn nhận, Rafa còn chưa tung hết sức.



Một cái ôm cho Casper, chàng trai đã tham gia vào học viện của anh, Nadal xúc động như bao lần chiến thắng khác. Em gái Maribel bật khóc và chúc mừng đội của anh trong phòng.



Anh chống lại tất cả các tỷ lệ cược, chống lại mọi logic và mọi thứ được suy đoán trong vài tuần qua, Paris là vùng đất thiên liêng của anh. Bất chấp mọi thứ, vì anh là Rafa Nadal!