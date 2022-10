Rafael Nadal và vợ đón con trai đầu lòng

Huyền thoại Rafa Nadal và Mery Perelle đã là cha mẹ, El Pais đưa tin từ nguồn không chính thức. Tay vợt 36 tuổi và bà xã 34 tuổi sinh đứa con đầu lòng sau khi trải qua giai đoạn cuối thai kỳ phức tạp. Em bé chào đời vào sáng thứ Bảy ở Palma, Mallorca, Tây Ban Nha.



Perelle, mang thai 37 tuần, được đưa vào phòng khám tư nhân vào đêm hôm trước, nơi cô dành vài tuần để theo dõi sức khỏe của mình.

Nadal và vợ mừng danh hiệu Roland Garros thứ 14 hồi tháng Sáu

Những tuần cuối của thai kỳ thật khó khăn đối với hai vợ chồng. Perello, tổng giám đốc của Quỹ Rafa Nadal kể từ năm 2019, đã phải nhập viện (đầu tiên là đến phòng khám đó, sau đó đến bệnh viện Palma và sau đó trở lại phòng khám) để điều trị một số bệnh hồi tháng Tám, vào khoảng tuần thứ 31 của thai kỳ.



Một số nguồn tin cho rằng Mery có khả năng phải phẫu thuật. Câu chuyện chỉ được biết đến khi Nadal quyết định không rời US Open để trở về với vợ tại Mallorca.



Một cặp vợ chồng sinh con trai hôm thứ Năm tiết lộ với tờ El Pais rằng họ đã cùng vợ chồng Nadal đi ngang qua hành lang phòng khám vào khoảng 9h30 sáng thứ Bảy.



Đó là khoảnh khắc Perello đang đi xuống phòng sinh trên xe lăn, do một người chăm sóc đẩy. Họ nhận xét: "Rafa chào đón chúng tôi rất tử tế, chúc những điều tốt lành".



Nhà vô địch của 22 danh hiệu Grand Slam là người duy nhất trong gia đình có mặt tại buổi sinh. Có khả năng họ sẽ không xuất viện cho đến thứ Hai, sau khi các xét nghiệm đầu tiên được thực hiện trên trẻ sơ sinh.



Tại cổng của phòng khám nằm ở ngoại ô Palma, một nhóm nhiếp ảnh gia tụ tập để cố gắng chụp nhanh cặp vợ chồng hoặc người nhà đến thăm em bé.



Phòng khám có khu vực tiếp nhận những người yêu cầu mức độ riêng tư cao hơn, nơi vợ chồng Nadal đang ở. Trên thực tế, họ có quyền ra vào bãi đậu xe riêng và có thể rời khỏi phòng khám một cách kín đáo và không cần phải đặt chân ra đường.



Cặp đôi vốn luôn rất ngại nói về cuộc sống riêng tư của mình từng xác nhận những tuần mang thai sau khi tạp chí Hello cung cấp các hình ảnh độc quyền.