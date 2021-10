Rachel Weisz đóng chính trong ‘Seance On A Wet Afternoon’

Seance On A Wet Afternoon thuộc thể loại kinh dị, hồi hộp trong khi bản thân đạo diễn Tomas Alfredson cũng đã rất thành công ở thể loại này với bộ phim Tinker Tailor Soldier Spy. Chính vì lẽ đó, có luồng ý kiến cho rằng, dưới bàn tay của Tomas Alfredson, Seance On A Wet Afternoon có thể sẽ là bản update của Tinker Tailor Soldier Spy.

Seance On A Wet Afternoon mới đầu được giao cho Harry Bradbeer làm đạo diễn nhưng sau đó Tomas Alfredson được mời thay thế do Harry Bradbeer vẫn chưa hoàn thành Enola Holmes (cũng do Legendary sản xuất). Công ty sản xuất phim đối tác của Apetite Pictures do Rachel Weisz điều hành là nhà đồng sản xuất của Seance On A Wet Afternoon.

Rachel Weisz được biết đến không chỉ bởi cô là vợ của điệp viên 007 Daniel Craig mà còn là nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn được đề cử Oscar trong The Favourite và The Constant Gardner (phim đã mang về cho cô giải Oscar), Weisz sắp tới sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) với vai diễn trong bộ phim Black Widow. Cô hiện đang đóng vai chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim Dead Ringers.