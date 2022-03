Rác thải ngập ngụa, bốt điện "vênh váo" trên con đường giữa Thủ đô

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Cường - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phía phường cũng đã báo cáo sự việc lên UBND quận và các lực lượng chức năng để đẩy nhanh quá trình thi công. Tuy nhiên đây là dự án của thành phố làm chủ đầu tư nên kế hoạch triển khai tiếp theo như thế nào thì phường cũng chưa nắm được.

"Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của người dân và cử tri về việc các bốt điện tại dự án nằm chỏng chơ ra giữa đường 5 m... gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân, ngoài ra do công trình chưa được hoàn thiện nên tuyến đường 5 m cũng bị ảnh hưởng xuống cấp. Về việc này thì phường đã có báo cáo lên UBND quận và các lực lượng chức năng để sớm đẩy nhanh thi công do dự án đang bị chậm so với kế hoạch ban đầu đề ra", ông Cường nói.

Theo ông Cường, toàn bộ tuyến đường 5 m cạnh dự án thuộc quản lý của đơn vị thi công và họ sẽ có trách nhiệm nâng cấp và cải tạo tuyến đường này cho nhân dân.

Theo dự án, tuyến đường từ đường Âu Cơ - Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân được mở rộng lên 4 làn xe có tổng chiều dài là 3,7 km. Dự án tiếp nối đồng bộ với dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương - đường Thanh Niên.