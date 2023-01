Rác ngập đường phố sau màn pháo hoa: Ý thức hay thói quen?

Sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa, dòng người đi về thì hàng chục công nhân môi trường đô thị phải gồng mình để nhanh chóng làm sạch đường phố.

Anh Đỗ Văn Trà, công nhân vệ sinh môi trường (Công ty Cổ phần môi trường Đô thị An Giang) cho biết, anh đã làm công việc này hơn 16 năm. Những dịp lễ, Tết, việc sau khi dòng người về thì anh, chị em công nhân môi trường đô thị vào cuộc để làm sạch đường phố đã là công việc quen thuộc.

Công nhân môi trường đô thị quét thu gom rác. Ảnh: Thành Nhân

Tương tự như anh Trà, anh Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1984, ngụ ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là công nhân môi trường của Xí nghiệp Môi trường Đô thị An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) - cho biết: "Dịp Tết lượng rác nhiều nên công nhân phải căng mình làm việc. Thậm chí tần suất làm việc phải làm gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Tuy nhiên chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ vì góp phần làm cho đường phố xanh, sạch, đẹp".