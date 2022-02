Rà soát những bất cập trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/2 tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, ngày 26/2, Cục CSGT đã có công điện chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống kê, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa, gồm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, ngang sông, dọc sông, du lịch, lễ hội, lưu trú nghỉ đêm…

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích sáng 27/2 (Ảnh: Cảnh sát giao thông đường thủy).

Nội dung rà soát bao gồm điều kiện hoạt động của cảng, bến thủy nội địa có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách; điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên; điều kiện kinh doanh vận tải; phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.