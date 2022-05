Rà soát công tác an ninh sân Cẩm Phả, chuẩn bị cho bóng đá nữ SEA Games 31

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã có những phương án, chuẩn bị cụ thể cho sự kiện của SEA Games 31, trong đó đặc biệt là môn bóng đá nữ. Các công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cho các trận đấu đã xây dựng và đang khẩn trương thực hiện. Lực lượng công an, quân đội… được huy động và tập trung với 4 vòng kiểm soát an ninh từng trận đấu.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 9.5 đến 21.5 tại sân Cẩm Phả. Ban tổ chức mở cửa miễn phí đón khán giả đến theo dõi, cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá nữ.