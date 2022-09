Ra MV cận kề nhau , Đức Phúc không sợ cạnh tranh với Hương Giang

Mới đây Đức Phúc tổ chức họp báo ra mắt MV Quá Khứ Đôi, Hiện Tại Đơn. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Quán quân Giọng hát Việt 2015 với dòng nhạc ballad buồn sau thành công của những bản hit mang giai điệu, ca từ tích cực, lạc quan về tình bạn, tình yêu.

Your browser does not support the video tag.

MV Quá Khứ Đôi, Hiện Tại Đơn

"Thực ra không sẵn sàng cũng không được nữa rồi vì đã ấn định ngày hết rồi. Phúc nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng vì thị trường âm nhạc và các anh chị em nghệ sĩ trở lại và mang theo những sản phẩm chất lượng thì người hưởng lợi ở đây là các khán giả.