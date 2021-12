Ra mắt Trung tâm Bản quyền nội dung số Việt Nam

3 giờ trước Tin Y tế

Theo công bố mới nhất từ Bộ Y tế, từ 17h30 ngày 8.12 đến 17h30 ngày 9.12 ghi nhận 256 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.186 ca, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.