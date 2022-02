Ra mắt trọn bộ sách nói của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Theo khảo sát của We Are Social, tại thị trường Việt Nam đã có gần 30 triệu người có hành vi nghe audio contents (sách nói, podcast, radio) qua mạng. Do đó, Voiz FM rất chú trọng chọn lựa giọng đọc phù hợp để mang đến trải nghiệm nghe sách tối ưu. Lần ra mắt này, Voiz FM cũng tiết lộ dự án sách nói “Mắt biếc” qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Anh cũng là người đã lồng tiếng của nhân vật Ngạn trong dự án điện ảnh trăm tỉ cùng tên.

Nói về sự “tái ngộ” này, Phạm Đình Thái Ngân bày tỏ sự háo hức: “Khi lồng tiếng cho Ngạn trong phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm của chú Ánh đã là một điều rất tuyệt vời với Ngân. Còn giờ, Ngân lại vinh dự được thu sách nói “Mắt biếc” nữa. Đó vừa là trải nghiệm mới, vừa là áp lực. Ngân hy vọng sẽ truyền tải đúng tinh thần của quyển sách nổi tiếng này đến mọi người”.

Đây là lần đầu tiên Phạm Đình Thái Ngân thử sức với việc thu sách nói. Trước khi vào phòng thu, nam ca sĩ đã đọc lại “Mắt biếc” nhiều lần. Đến lúc vào phòng thu, Thái Ngân vẫn rất hồi hộp và tập trung thu để ra được bản thu cuối cùng tốt nhất. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã rất bất ngờ và thích thú với ý tưởng để Phạm Đình Thái Ngân thu âm tác phẩm “Mắt biếc”.

Đội ngũ sản xuất cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Thái Ngân với dự án này, khi rất chịu khó chỉnh sửa để ra được kết quả cuối. “Tôi tin là người nghe sẽ có trải nghiệm thú vị với giọng của Ngân qua dự án này. Phiên bản sách nói chắc chắn sẽ mang tới sự mới mẻ cho tác phẩm, thu hút thêm độc giả trẻ, cũng như tạo hứng thú cho các fan trước nay” - Anh Lê Hoàng Thạch - CEO của ứng dụng Voiz FM chia sẻ.