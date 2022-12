Ra mắt sách ảnh về tư liệu chiến trường Quảng Trị ‘Phút giây đáng nhớ’

So với bản in lần đầu chỉ có 168 trang, bản in mới của Phút giây đáng nhớ được sửa chữa một số chi tiết và bổ sung thêm tư liệu ảnh, thành 204 trang. Đặc biệt, bản in năm 2022 có thêm 3 chùm ảnh tư liệu về chiến trường Quảng Trị.

Cũng trong dịp này, CLB Trái tim Người lính thành lập CLB Trái tim người lính miền Tây, do cựu cán bộ Nguyễn Công Trung làm trưởng ban. CLB sẽ hỗ trợ gia đình liệt sĩ phía Nam.