Ra mắt Piaggio Liberty S màu mới thời trang

Piaggio Liberty S Orange Taormina (Cam năng động) là biểu tượng cho những chuyển động sôi nổi nhất, căng tràn sức sống nhất - một sắc cam ấn tượng, dữ dội mang cảm hứng sáng tạo đường phố độc đáo. Cuộc sống chỉ được cảm nhận trọn vẹn nhất khi ta tự tin thể hiện bản sắc riêng, trân trọng từng khoảnh khắc và hết mình với đam mê. Piaggio Liberty S Orange Taormina hứa hẹn sẽ là một phụ kiện đầy phong cách và cá tính, biến đường phố thường ngày tràn đầy hứng khởi để sáng tạo và tự do khám phá.

Bộ khung xe chắc chắn, kích thước xe gọn và bánh xe đường kính lớn đem đến cảm giác về tính an toàn và ổn định ngay cả với những người lần đầu tiên sử dụng xe tay ga. Sự thoải mái khi điều khiển xe còn được đặc biệt thể hiện qua những chi tiết như chiều cao yên xe hợp lý, bàn để chân cho người ngồi sau có thể được gập vào được đặt ở vị trí thuận tiện, yên xe dài thoải mái. Những cải tiến về sự tiện dụng của xe như mặt đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại, đèn LED định vị nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn tối đa cho người sử dụng.

Xe Piaggio Liberty S 125 màu đỏ mới

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên Piaggio Liberty S là một cam kết về an toàn cho phép người lái tận hưởng tối đa sự tự do trên xe. Tư thế lái được nghiên cứu kĩ lưỡng giúp cho việc điều khiển xe dễ dàng hơn, mang đến một trải nghiệm lái xe tuyệt vời.

Hệ thống khóa từ chống trộm an toàn hàng đầu trên thị trường cùng cảm biến nghiêng bảo đảm an toàn khi xe ngã đổ giúp người lái an tâm hơn khi sử dụng xe.

Xe Piaggio Liberty S 125 màu cam

Cốp đựng đồ dưới yên rộng rãi thoải mái đến 17 lít. Với những vật dụng cá nhân nhỏ, người dùng có thể chứa trong ngăn đựng đồ nhỏ trong cốp trước. Sự tiện dụng đồng nghĩa với dễ dàng di chuyển giúp Piaggio Liberty S trở thành người bạn đồng hành cá tính, năng động, thời trang giúp bạn khám phá những điều đặc biệt đầy cảm hứng trên hành trình quen thuộc mỗi ngày.