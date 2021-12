Ra mắt máy in hóa đơn Epson TM-m30II nhỏ gọn, dễ dàng kết nối với máy tính bảng

Máy in hóa đơn Epson TM-m30II

Quy trình phục vụ tinh gọn, nhanh chóng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực cũng như các sai sót, mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ, nhất là với các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ và chuỗi dịch vụ ăn uống. Máy in hoá đơn nhiệt Epson TM-m30II có tốc độ in cao lên đến 250 mm/giây và cơ chế hoạt động máy in, đầu in, dao cắt được cải tiến, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh gọn các tác vụ trong giờ cao điểm.