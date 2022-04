Ra mắt hồi ký Arsene Wenger và tự truyện Luka Modric ở Việt Nam

Tờ The Wall Street Journal nhận xét cách về hồi ký “Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng” như sau: “Rất xúc động và thu hút... cuốn hồi ký của Arsène Wenger là lời chứng nhận cho những nguyên tắc bất di bất dịch và sự trường tồn trong bóng đá của vị huấn luyện viên lão thành người Pháp”.

Sách kể lại hành trình cuộc đời và sự nghiệp của Luka Modric có một cái tên đơn giản: "Tự truyện của tôi". Tự truyện Luka Modric đi sâu về tình cảm sâu đậm của anh dành cho gia đình, kể cho đọc giả nghe những khó khăn trong cuộc sống thời thơ ấu, cũng như những bước đi gian nan trong quá trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Cuốn sách còn là những hồi tưởng về thời khắc quan trọng với câu lạc bộ Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur và Real Madrid, cùng kỷ niệm đáng nhớ tại giải đấu đỉnh cao FIFA World Cup 2018 của anh cùng đội tuyển quốc gia Croatia.Modrić là cầu thủ đầu tiên giành được cùng lúc 4 danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm: Quả Bóng Vàng World Cup 2018; Cầu thủ Xuất sắc nhất Năm của FIFA (Best FIFA Men”s Player); Cầu thủ Xuất sắc nhất Năm của UEFA (UEFA Men”s Player of the Year); Quả Bóng Vàng (Ballon d”Or).

“Với tôi, World Cup là đỉnh cao trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ”, anh chia sẻ trong tự truyện.Trong cuốn tự truyện của mình, Luka Modric chia sẻ nhiều về sự lì lợm và quyết tâm to lớn trên sân cỏ. Quá trình cố gắng từ một người bị đánh giá không đúng với năng lực đến những chiến thắng tuyệt đẹp ở CLB Real Madrid và đội tuyển quốc gia.

Luka Modric viết: “Có lẽ điều quan trọng nhất chính là dù có nhiều trở ngại, tôi luôn có đủ kiên trì và tự tin để vượt qua tất cả. Mỗi người đều có con đường riêng, và do đó mỗi cá nhân, mỗi cầu thủ đều có những câu chuyện khác nhau. Nhưng nền tảng của mọi thành công trong đời đều là niềm tin vào chính bản thân, ngay cả khi ai đó nói với bạn “Vô ích thôi, đừng làm nữa!”.

Tiểu Cường