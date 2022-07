Ra mắt giày chạy bộ gắn chip công nghệ NFC

Đó là điểm khác biệt của thương hiệu giày RUN Together so với các dòng giày thể thao vật lý khác trên thị trường, theo ông Nguyễn Nhật Khánh, CEO RUN Together phát biểu tại buổi ra mắt báo chí ở TP.HCM sáng 20/7.

Đại diện thương hiệu giày nêu những điểm khác biệt so với thị trường