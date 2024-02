Ra mắt bản dịch tiếng Việt sách 'Tiểu luận về nghệ thuật An Nam'

Hơn nữa, ông nhận xét nếu kiến trúc Chăm chỉ là những dạng phế tích (đã chết), thì nghệ thuật An Nam với những công trình kiến trúc tâm linh và thực hành tín ngưỡng, là một nền nghệ thuật đang sống, đang tồn tại, với nhiều biểu hiện đa dạng và sống động.

Từ quan điểm của thuyết giống nòi và thuyết tiến hóa xã hội, Bezacier đã phối hợp với thuyết di cư và phương pháp so sánh văn hóa để cho rằng nền nghệ thuật An Nam là một nghệ thuật đa nguyên với giao cắt phức hợp, nhiều màu.

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nhiều học giả (cả Nho học lẫn Tây học) cho rằng nghệ thuật An Nam chỉ là một cành nhánh của nghệ thuật Trung Hoa.

Một điểm quan trọng mà Louis Bezacier đưa ra trong Tiểu luận về nghệ thuật An Nam là phản biện lại luận điểm cho rằng nghệ thuật An Nam chỉ là "một bản sao lỗi", là "nghệ thuật thuộc địa" phái sinh từ nghệ thuật Trung Hoa.

Dựa vào các tư liệu văn bia tại đền vua Đinh có niên đại xác tín (1607, 1610) và các tác phẩm điêu khắc cùng thời kỳ, Louis Bezacier giám định các tác phẩm điêu khắc ở đây có niên đại vào thế kỷ XVII.

Những nhận định này là hoàn toàn xác đáng, khả tín và cho đến nay đã trở thành chân lý.

Louis Bezacier theo học trường Mỹ thuật Paris từ năm 1926 và tham gia các tiết học về kiến trúc tại xưởng Defrasse-Madeline 1931-1932.

Ông đến Hà Nội ngày 3/10/1935, đảm nhiệm vai trò bảo tồn các công trình ở Bắc Kỳ, rồi ở miền Trung Việt Nam, khu vực địa lý rộng hơn Bắc Kỳ tính thêm cả phần lớn lãnh thổ vương quốc Champa cũ.

Một số tác phẩm tiêu biểu của Louis Bezacier: L'Architecture religieuse au Tonkin (Kiến trúc tôn giáo ở Bắc Kỳ, 1938), L'art et les constructions militaires annamites (Nghệ thuật và các công trình quân sự An Nam, 1941), Le panthéon bouddhique des pagodes du Tonkin (Điện thờ Phật giáo trong các chùa ở Bắc Kỳ, 1943), Essais sur l'art annamite (Tiểu luận về nghệ thuật An Nam, 1943), L'art vietnamien (Nghệ thuật Việt Nam, 1955).