Ra đầu thú sau hai ngày cướp giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài

Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Hùng Đăng (42 tuổi, ngụ quận 10), củng cố hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.