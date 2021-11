Quỳnh Thư xuống sắc sau lùm xùm tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh

Thậm chí fan còn khẳng định Quỳnh Thư tiều tụy trông thấy và khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe.



Tuy nhiên, đây chỉ là do ánh sáng chứ Quỳnh Thư vẫn đang rất ổn dù scandal dồn dập suốt tuần qua.