Quỳnh Thư tuyên độc thân, chồng Diệp Lâm Anh đã về với vợ con?

Chiều 8/4, Quỳnh Thư đăng tải clip gây chú ý trên tài khoản TikTok cá nhân. Theo đó, người đẹp xác nhận mình đang trong tình trạng độc thân.

Không chỉ khẳng định 2 lần bằng hành động nhí nhảnh trong clip, Quỳnh Thư còn viết kèm: "Độc thân muôn năm. Mấy bạn F.A làm tấm ảnh kỷ niệm không?".





Quỳnh Thư bỗng dưng đăng đàn khẳng định độc thân.

Clip do Quỳnh Thư đăng tải.

Trước đó, người đẹp thi thoảng đăng đàn khoe sống trong hạnh phúc, được nửa kia "bí ẩn" yêu thương hết mực.

Việc Quỳnh Thư tuyên bố độc thân ở hiện tại khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, không rõ cô thật hay đùa.