Quỳnh Nga đẹp mặn mà, quyến rũ ở tuổi 33

Để giữ gìn vóc dáng quyến rũ như hiện tại, Quỳnh Nga chăm chỉ tập yoga, gym, múa và nhiều bộ môn thể thao khác nhau.

Clip Quỳnh Nga tập thể dục

Đặc biệt, Quỳnh Nga chọn yoga bay để giúp các cơ được săn chắc, đồng thời đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà ít phải ăn kiêng nghiêm ngặt.